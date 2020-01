Lorie Pester "moins impliquée" dans les Enfoirés : elle révèle pourquoi

Depuis 2002, Lorie Pester est une incontournable des Enfoirés. Malheureusement, pour la première fois en dix-huit ans, la chanteuse et comédienne a dû renoncer à remonter sur scène cette année après être tombée malade. "Coucou tout le monde, malade depuis ce week-end, je ne vais pas pouvoir être sur la scène des Enfoirés cette année. Mais rien de grave ne vous inquiétez pas. Amusez-vous bien, on se retrouve très vite sur mes concerts", annonçait-elle sur Twitter le 16 janvier 2020.

Avant de s'écarter de la bande qui s'évertue à récolter des fonds pour les Restos du coeurs, Lorie Pester avait accordé une interview à Télé Loisirs. Elle s'y confie sur son rôle au sein des Enfoirés, lequel a complètement changé ces derniers temps. "Je suis beaucoup moins impliquée que quand il y avait Jean-Jacques Goldman. Je faisais partie de son équipe au niveau de la mise en scène, je lui envoyais tout le temps des idées", a-t-elle raconté. Désormais, elle serait beaucoup moins sollicitée : "Depuis qu'il est parti, je n'ai pas trouvé ma place... Je laisse faire les autres et, quand on me demande, je donne des conseils."

Il faut dire que Lorie Pester était très proche de l'artiste et ancien leader de la troupe. En 2015, elle partageait son inquiétude face à son départ dans les colonnes de Télé Star. "Les Enfoirés sans Jean-Jacques, je ne vois pas comment ça pourrait marcher." Pourtant, le spectacle est toujours d'actualité et plus prometteur que jamais pour la 31e année consécutive. Certains membres emblématiques sont toujours présents comme Zazie, Patrick Bruel - l'un des plus assidus de longue date... même blessé ! - et Jenifer quand d'autres débarquent pour la première fois. Pour l'édition 2020, la production a recruté des petits nouveaux, à savoir la chanteuse Vitaa, le rappeur Black M et l'humoriste Inès Reg. En outre, Véronique Sanson y opère son grand retour, elle qui a fait partie des premiers artistes à s'engager.