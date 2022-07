Les Enfoirés 2023 : La date et le lieu du prochain spectacle dévoilés, une grande nouvelle annoncée !

Grande nouvelle : Les Enfoirés font leur retour sur scène très prochainement. Comme chaque année, la célèbre troupe – qui réunit les chanteurs, comédiens, humoristes et même sportifs les plus célèbres de France – se retrouve pour une série de concerts hors du commun. Les bénéfices de cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur sont reversés à l'association des Restos du coeur, créée par Coluche et qui veille à "aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes".

Ce vendredi 1er juillet 2022, le compte officiel des Enfoirés donne de plus amples informations sur la très attendue édition 2023 sur Twitter. C'est ainsi que les internautes apprennent où et quand se produira la troupe. "En 2023, les Enfoirés se produiront à Lyon à la Halle @TonyGarnierLyon. Six concerts du 12 au 16 janvier 2023 (double séance le dimanche 15/01). Cette année, les places seront en tout 'assis' réparties en plusieurs catégories", peut-on lire. Rendez-vous donc en tout début d'année prochaine dans la ville des lumières, à la Halle Tony Garnier comme en 2021. Comme indiqué sur le site de micro-blogging, le show sera bien applaudi par un public. Toutefois, pas de places en fosse, que des places assises !