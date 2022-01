Les Enfoirés 2022 : Des millions d'euros perdus, les organisateurs "très frustrés"...

La Covid-19 perturbe bien des tournages. Le spectacle des Enfoirés 2022 n'y échappe pas. En plus de se dérouler sans public en raison de la crise sanitaire, le show baptisé Sur un air d'Enfoiré... a été tourné en plus petit comité que prévu. En effet, plusieurs personnalités ont contracté le virus ou étaient cas contact et donc dans l'impossibilité de monter sur la scène de l'Arena à Montpellier où étaient enregistrés les concerts. Mais la Covid-19 a aussi d'autres conséquences sur Les Enfoirés 2022, financières cette fois.

C'est Laurence Ountzian, responsable bénévole du célèbre spectacle, qui le dit. Auprès de nos confrères de TV Mag, elle raconte comment la crise sanitaire a bouleversé Les Enfoirés 2022 sur tous les points. "Pour être honnête, les artistes et nous, les Restos du coeur, on est très malheureux, confie-t-elle. Cela nous fait perdre en moyenne 4 millions d'euros donc 4 millions de repas quand même, puisqu'on perd la billetterie et le merchandising. Puis c'est très frustrant pour les artistes car il y a une telle énergie lors des concerts ! Ce qui se passe dans la salle est magique, il y a un tel échange. Tout le monde est très triste."

Un coup dur pour Les Enfoirés qui espèrent alors cette année vendre un maximum de CD et DVD. Rappelons que si Jenifer, Christophe Maé, Jane Birkin, Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Claire Keim, Carla Bruni Michael Young qui a attendu jusqu'au dernier moment lundi 24 janvier isolé dans sa chambre d'hôtel son test négatif, las...ou encore Mimie Mathy, qui vient de subir une opération chirurgicale, ne seront pas de la partie, d'autres ont tout donné sur scène. Les téléspectateurs retrouveront alors les piliers du show mais aussi des nouvelles recrues très attendues : l'astronaute le plus célèbre de France Thomas Pesquet, le footballeur mondialement connu Kylian Mbappé, la gagnante de The Voice All Stars Anne Sila, Joyce Jonathan, Jérémy Frérot, Camélia Jordana l'humoriste Arnaud Ducret, le musicien Renaud Capuçon et l'athlète handisport Pauline Déroulède.

Comme chaque année, la diffusion du concert est prévue début mars sur TF1. Et chaque vente de CD et DVD du show permet d'offrir 17 repas au profit de l'association Les Restos du Coeur.