Les Feux de l'amour : mort d'un acteur de la série

En 48 ans et 12 000 épisodes, Les Feux de l'amour ont passionné des centaines de millions de téléspectateurs ! Les passionnés de la série pleurent la mort d'un de leurs héros. Michael Tylo, qui a incarné deux personnages, avait 72 ans.

La terrible nouvelle a été annoncée par sa famille, sur le site internet du défunt. "C'est avec le coeur lourd que nous annonçons que Michael est décédé le 28 septembre 2021 des suites d'une maladie. Veuillez garder la famille dans vos pensées et dans vos prières durant cette période difficile", peuvent lire les visiteurs du site. La nature de la maladie n'a pas été dévoilée.

Michael Tylo habitait dans l'État du Nevada. Le comédien enseignait la comédie à l'Université du Nevada, Las Vegas (UNLV) et a reçu l'hommage de la doyenne de l'école arts dramatiques de l'établissement, Nancy Usher. "Michael Tylo était une belle personne attentionnée, il était si spéciale. C'était un ami, un collègue, un professeur et un artiste exemplaire. Il a eu une carrière riche et brillante, mais était très humble vis-à-vis de ses réalisations, explique-t-elle. Il aimait sa famille de tout son coeur et a vécu une vie joyeuse, mais nous a quittés bien trop tôt. Il nous manquera énormément, mais nous ressentons une forte gratitude pour ce que Michael a apporté à l'école d'arts dramatiques, à l'UNLV et au monde."

Michael Tylo est notamment connu pour son rôle dans la série Les Feux de l'amour. L'acteur disparu y a interprété deux personnages, les jumeaux Blade et Rick Bladeson, entre 1992 et 1995.

Concernant sa vie privée, Michael Tylo a été marié trois fois, à Deborah Eckles (qu'il a épousé en 1978), Hunter Tylo (entre 1987 et 2005) puis Rachelle Reichert, dont il était le mari depuis 2010.

Michael avait 5 enfants, trois filles (Kollette, Izabelle, Katya et Gia) et un garçon, Michael Jr. Ce dernier est mort en 2007, victime d'une noyade.