Les Feux de l'amour : Une actrice porte plainte pour harcèlement contre un producteur de la série

Avec plus de 49 saisons, Les Feux de L'Amour ont bercé le quotidien de nombreux Français. Un soap diffusé depuis 1973 qui a connu de nombreux scandales au fur et à mesure des années. Le dernier en date ? Une plainte faite par l'actrice Briana Thomas. Selon les informations de Deadline, jeudi 19 août 2021, Briana Thomas a accusé un producteur de la célèbre série de harcèlement sexuel.

D'après le média américain, l'actrice Briana Thomas a porté plainte contre un des producteurs de la série. En effet, cette dernière a affirmé avoir été harcelée sexuellement lorsqu'elle jouait dans le célèbre feuilleton. Entre autres, Briana Thomas accuse Anthony Morina d'avoir fait "des commentaires et des avances sexuelles inappropriés" à son encontre, entre 2018 et 2019, alors qu'elle interprétait le rôle d'une barista dans le salon de café fictif Crimson Lights de la série.

Et d'après les informations recueillies par le média américain, Briana Thomas a précisé qu'elle a repoussé à plusieurs reprises les avances du producteur. Et que suite à ses nombreux refus, elle aurait alors été licenciée de la série. Dans sa plainte, elle a également affirmé qu'Anthony Morina a placé sa main sur le bas de son dos et a fixé ses seins lors de leur première rencontre, rapporte également Page Six. Sans manquer de rappeler que ce dernier avait également fait une remarque sur sa poitrine, proclamant qu'elle n'avait pas besoin d'implants mammaires, car ses seins avaient déjà "l'air vraiment bien".

Toujours selon la plainte de Briana Thomas, les avances du producteur étaient également souvent accompagnées de fausses promesses de la part du producteur qui, à l'époque, lui assurait que son rôle de figurante pouvait devenir un rôle principal de la série. "Je suis la raison pour laquelle tu as un travail", lui aurait annoncé le producteur, avant de poursuivre : "Je te fais une faveur. Je t'aime bien. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ?" Briana Thomas a été licenciée quelque temps après leur prétendue dispute. Mais même après son licenciement, la comédienne a affirmé avoir continué à être "soumise à du harcèlement et à des représailles de la part de l'accusé sous forme de harcèlement et d'intimidation".