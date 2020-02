Les Feux de l'amour : Mort de Lee Phillip Bell, Michelle Stafford bouleversée

Triste nouvelle pour l'équipe des Feux de l'amour. Lee Phillip Bell, cocréatrice du feuilleton, est morte mardi 25 février 2020 à l'âge de 91 ans comme l'ont annoncé ses enfants. "Notre mère était une épouse, une mère et une grand-mère aimante et solidaire. Gracieuse et gentille, elle a enrichi la vie de tous ceux qui la connaissaient. Elle nous manquera énormément", ont déclaré William J. Bell Jr., Bradley Bell et Lauralee Bell – qui incarne Christine Cricket Blair dans Les Feux de l'amour – dans un communiqué.

Au lendemain de l'annonce de la mort de Lee Phillip Bell, Michelle Stafford, l'interprète de Phyllis dans Les Feux de l'amour, a pris sa parole sur Instagram. L'actrice, qui avait quitté la série à plusieurs reprises avant de faire son retour au studio en 2019, a rendu hommage à la défunte : "Nous avons perdu un véritable génie hier." Et de poursuivre : "Lee ouvrait chaque année sa maison à tous ceux qui travaillaient dans la série et à leur famille. Qui fait ça ? En 2016, juste après la naissance de mon fils (alors que je n'étais plus dans la série), j'ai reçu un mot personnel de sa main me disant à quel point elle était excitée que je sois de nouveau maman et combien je lui manquais. Combien elle était heureuse pour moi. Cela m'a scotchée. J'aime la famille Bell. Ce sont des trésors. Lee était un trésor. Une vraie dame. J'aime à penser qu'elle et Jeanne passent une bonne soirée ensemble. Repose en paix, Lee. Je suis une meilleure personne grâce à toi."