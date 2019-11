Les Feux de l'amour : Mort d'un acteur emblématique de la série

La famille des Feux de l'amour est en deuil. William Wintersole, connu pour son rôle de Mitchell Sherman dans la série à succès de CBS, est mort à l'âge de 88 ans, le 5 novembre 2019. C'est sa fille qui a annoncé la triste nouvelle.

C'est dans sa maison de Los Angeles que le défunt acteur s'est éteint des suites de son cancer comme l'a confié Tiffany sur son compte Facebook. Et d'ajouter : "Acteur hollywoodien depuis 60 ans, il a touché la vie de nombreuses personnes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui... et cela m'apporte la paix. Mais hélas... il me manque tellement." Elle a ensuite reçu de nombreux messages de soutien afin d'affronter le mieux possible cette terrible épreuve.

William Wintersole a débuté sa carrière en 1966 dans L'Opération diabolique. Le public l'a ensuite retrouvé dans de nombreux projets tels de Les Mystères de l'Ouest (1966), Star Trek (1968) ou Mission impossible (1969). C'est en 1973 qu'il a fait ses premiers pas dans Les Feux de l'amour. Il est resté dans la série jusqu'en 1998, mais a fait quelques apparitions en 2003, 2008, 2009 et 2001.

William Wintersole laisse derrière lui sa compagne, Marlene Silvertein et ses filles Tiffany Harmon et Katherine Ramsey. La star avait trois petites-filles : Kristy, Amy et Jill. Il était aussi arrière-grand-père d'une petite Abby. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de l'acteur des Feux de l'amour.

En février dernier, c'est Kristoff St. John qui avait été retrouvé sans vie à son domicile de San Fernando Valley, en Californie.