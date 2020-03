Les Feux de l'amour : Elizabeth Hendrickson maman, accouchement délicat

Nous avons décidé de provoquer le travail

Interviewée par le magazine People, l'actrice de 40 ans a dévoilé les dessous de cet accouchement compliqué en raison de la pandémie de coronavirus. Angoissée à l'idée d'être seule au moment de la naissance de sa fille (les États-Unis interdisent petit à petit les pères dans les salles d'accouchement) Elizabeth a choisi de provoquer son accouchement quelques jours avant la date prévue. "Nous avons décidé de provoquer le travail. Tout va si vite, nous avons estimé qu'il était plus sûr de mettre le bébé au monde en toute sécurité avant que Rob ne soit plus autorisé à entrer en salle d'accouchement comme ils le font à San Francisco et à New York" explique-t-elle.

Nous avons le coeur brisé

Juste après la naissance de sa fille, son époux Rob Meder a par ailleurs dû quitter l'hôpital en raison de la pandémie de coronavirus. "Vingt minutes avant notre entrée à l'hôpital, les sages-femmes ont été informées qu'après l'accouchement, seule la mère est autorisée avec le bébé après l'accouchement. Rob doit partir", avait-elle raconté sur Instagram avant de révéler "Nous avons le coeur brisé, mais nous avons également l'impression d'être entre de bonnes mains".

Désormais soulagée d'avoir donné naissance à sa fille, elle a indiqué aux journalistes : "Quand on rêve de la naissance de son premier enfant, d'habitude on ne pense pas à des concepts comme 'distanciation sociale ' et 'confinement'. Et pourtant ça a été notre cas. Au cours du dernier mois, nous nous sommes concentrés sur les choses que nous pouvions contrôler, nous nous sommes rappelé à quel point nous étions chanceux et sommes restés positifs".