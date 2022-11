Les Filles d'à côté : Un acteur star a refait sa vie et il est toujours aussi beau 30 ans après

On ne compte plus les sitcoms AB Productions qui sont devenues cultes : Hélène et les garçons, Premiers baisers, ou encore Les Filles d'à côté... Cette dernière a été diffusée de 1993 à 1995 et racontait l'histoire de trois jeunes femmes en colocation, vivant juste à côté de deux hommes. Parmi eux figurait le comédien Bradley Cole. Il y incarnait un photographe de mode au charmant accent américain appelé Daniel Green qui partageait son appartement avec son ami Marc (joué par Thierry Redler, malheureusement décédé le 26 juillet 2014 à l'âge de 56 ans, deux jours après avoir été retrouvé inanimé sur son bateau, au Vieux-Port de la Rochelle). Bradley Cole a quitté la série en 1995, décidant de ne pas rempiler pour Les Nouvelles Filles d'à côté, et a retrouvé son pays natal, les États-Unis.

Également musicien et chanteur, Bradley Cole a sorti plusieurs albums rock et country. Il avait même signé un disque en français en 1994, Reviens donc chez-nous, et a donné un concert de rock au Bataclan la même année. Toujours passionné par sa carrière de comédien, il s'est par ailleurs illustré dans des feuilletons américains, dont Guiding Light et General Hospital, mais aussi Haine et passion ou encore La Force du destin. En 2022, Bradley Cole a renoué avec le public français en rejoignant le casting des Mystères de l'amour le temps d'un épisode. Du côté de sa vie privée, le beau brun est aujourd'hui marié à Yasuko Noada depuis 2005 et père de deux enfants.

Sur sa page Instagram officielle, Bradley Cole n'hésite pas à partager des bribes de sa vie, entre petits concerts et tournages ainsi que retrouvailles avec ses amis Français, comme Gérard Vives qu'il a encore vu il y a quelques jours à Paris. Et ses photos prouvent que, près de trente ans après avoir quitté Les Filles d'à côté, il n'a rien perdu de son charme !