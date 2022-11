Les Grandes Gueules en deuil : mort d'un chroniqueur de l'émission culte de RMC

L'enseignant-chercheur en sociologie Serge Dufoulon, natif de Tunis, a oeuvré dans Les Grandes Gueules au cours des années 2010, était un véritable globe-trotteur qui a vécu quatre ans en Australie, mais pas seulement. Cet aventurier a aussi été par le passé "vendeur, pompiste, pêcheur, ouvrier du bâtiment, agent de sécurité, masseur et même organisateur de safari" d'après son autobiographie Itinéraire d'une grande gueule : du bled à l'université (édition de l'Harmattan).



De quoi lui donner les moyens d'être intarissable sur de nombreux sujets et de débattre avec de nombreux arguments face à ses collègues et les auditeurs. Une carrière toutefois marquée en 2016 par une controverse au sein de l'Université Grenoble-Alpes, en raison de "propos inappropriés" lors de cours de master en sociologie consacrés à l'écriture sociologique de l'intime.