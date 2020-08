Les Maternelles : Benjamin Muller radieux avec Céline, sa femme depuis 5 ans

Ce véritable papa poule n'hésite pas à évoquer sa vie privée de temps à autre. Comme lors de son interview pour Elle en septembre 2018. Il évoquait son quotidien avec sa fille et de ses fils, ainsi que l'importance de préserver son couple. "On se réserve deux soirées par semaine : une tous les deux, l'autre avec des amis. Et puis un week-end de temps en temps. C'est important de ne pas être que des parents et de ne pas laisser son couple et sa vie sexuelle de côté", avait confié l'auteur du Cahier jeune papa. Il avait également précisé que pour lui, c'était important que l'homme soit autant impliqué que la femme concernant l'éducation des enfants. A la maison, ils sont donc dans "une totale parité que ce soit pour le ménage ou pour les courses". "Notre organisation est bien rodée. Ma femme est journaliste et travaille sur une matinale : elle part à 1 heure du matin et revient à 10 heures. Les enfants ont 7 ans, 4 ans et 7 mois. Je les gère à leur réveil et je les emmène à l'école et à la crèche. Elle prend le relais à 16 heures jusqu'à mon retour, vers 19 heures. L'important pour nous ? Être à deux pour les moments les plus compliqués : bain, repas, brossage de dents", avait-il également révélé.

Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à partager des photos de sa fille et de ses fils, tout en prenant soin de préserver leur identité. Le 12 juin dernier par exemple, il les a immortalisés, de dos, en train de regarder leur maman à la télévision.