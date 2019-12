Les Mystères de l'amour : Tony Mazari devient papa, après sa condamnation

La roue a tourné pour Tony Mazari. Après avoir été viré de la fiction de TMC Les Mystères de l'amour suite à sa condamnation pour exhibition sexuelle, l'acteur de 30 ans a le bonheur d'assumer un nouveau rôle : celui de papa.

En effet, d'après le compte Facebook fan de celui qui campait le rôle d'Hugo, il a accueilli son premier enfant le 6 novembre dernier, un petit garçon dont le prénom n'a pas été révélé. Cet heureux événement, c'est avec sa compagne Eugénie, une professionnelle en protection des données et cybersécurité qu'il a épousée, qu'il l'a vécu. "Tony et sa femme sont parents depuis le 6 novembre 2019 d'un petit garçon. Plein de bonheur à eux 3", indique la publication Facebook. En commentaires, le comédien a reçu de nombreux messages de félicitations. Certains internautes en ont même profité pour exprimer leur tristesse de ne plus le voir à l'écran. "Trop dégoûté que vous ne soyez plus dans la série", "Tu nous manques", "On espère te revoir vite", lit-on.

Pour rappel, Tony Mazari a été condamné le 5 avril dernier par le tribunal correctionnel de Versailles. Il est accusé par deux collégiennes de 12 ans d'exhibition sexuelle. Pour sa défense, il assure avoir travaillé sur un chantier et s'être octroyé une pause pour aller uriner au moment où les jeunes filles sont passées. Des arguments peu valables aux yeux de la production des Mystères de l'amour, qui ont décidé de se passer de ses services. Rappelons que sa condamnation a été assortie d'une interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs. Aucun de ses partenaires, dont Hélène Rolles, Charlotte Marzo, Elsa Esnoult, Sébastien Roch, Carole Dechantre, Patrick Puydebat et Laly Meignan, n'a réagi au scandale.