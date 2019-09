Liam Gallagher en route pour un 3e mariage : il est fiancé à Debbie Gwyther

En août dernier, Liam Gallagher a passé plusieurs jours sur la côte amalfitaine. C'est au cours de ces vacances en Italie que le chanteur britannique de 46 ans a demandé la main de Debbie Gwyther, une manager musicale de 37 ans, qui partage sa vie depuis plus de six ans. Le couple s'est rencontré en 2013.

The Sun, qui annonce leurs fiançailles, rapporte que la demande en mariage a été faite en présente de Peggie, la maman de Liam Gallagher. Le mariage serait prévu pour l'année prochaine. "Debbie est sur un petit nuage et elle est encore sous le choc de la demande de Liam. (...) Ils sont plus solides que jamais, a commenté une source. Liam lui attribue son changement de vie et il lui est reconnaissant d'être restée fidèle. Sa maman Peggie était ravie d'être présente pour la demande et approuve complètement sa relation avec Debbie." Depuis son petit nuage, Debbie Gwyther "prévoit déjà la cérémonie et cherche des idées." "C'est sa première fois et elle veut que ce soit spécial. Toute la famille est très heureuse de cette très bonne nouvelle", ajoute l'indiscret.

À la suite de l'annonce de ses fiançailles, Liam Gallagher a publié une photo de lui avec sa future femme sur Instagram : "Derrière chaque gourou se cache un autre très bon gourou", a-t-il écrit en légende du cliché.