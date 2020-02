Liam Payne, célibataire, "ne se morfond pas" : c'est fini avec Maya Henry !

Coup dur pour Liam Payne. D'après les informations du Sun datées du 26 février 2020, le chanteur britannique serait de retour sur le marché des célibataires : il se serait séparé du top model Maya Henry. Les fans commençaient à s'inquiéter puisqu'ils n'avaient pas été vus ensemble en public depuis décembre dernier.

Une source proche de Liam Payne a d'ailleurs expliqué les raisons supposées de sa rupture. "Les choses ont été chaotiques entre Liam et Maya récemment et ils ont finalement décidé de mettre un terme à leur relation. Il était extrêmement occupé à la fin de l'année. Et quand il a enfin pu prendre une pause, ils ont tous les deux réfléchi à ce qu'ils voulaient réellement", a expliqué cet ami, resté anonyme.

L'ancien membre des One Direction ne serait toutefois pas vraiment affecté par cette rupture. "Ils ont décidé de se séparer, mais Liam ne se morfond pas et veut vite oublier cette histoire. Il dit aux gens qu'il est célibataire et regarde à présent vers l'avenir", poursuit cette même source citée par le Sun.

Pour rappel, Liam Payne et Maya Henry sont ensemble depuis août 2019, où ils avaient été vus en train de se tenir la main. Durant leur relation, on les avait vus lors de plusieurs escapades romantiques, notamment au lac de Côme en Italie ou encore dans le Sud de la France, à Cannes. Par le passé, l'artiste britannique de 26 ans avait connu une brève idylle avec Naomi Campbell, et il a un temps été en couple avec Cheryl, avec qui il a eu un fils, Bear (2 ans).