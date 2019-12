Liam Payne : Le "mieux doté" des chanteurs de One Direction ?

Liam Payne a attendu trois ans après la séparation de One Direction pour sortir son premier album solo. Il en a fait la promo en enchaînant les apparitions télé et interviews. Dans l'une d'elles, le chanteur a répondu à une surprenante question : qui était "le mieux doté" dans le pantalon, dans son ancien groupe ?

One Direction était composé de cinq jeunes hommes : Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik. Andy Cohen, le présentateur de Watch What Happens Live a souhaité connaître le nom du chanteur "le mieux bâti" du boysband. Liam Payne, invité sur le plateau, lui a répondu, en toute humilité : "Je vais devoir dire moi !" Ses photos de mode semblent effectivement jouer en sa faveur...

Pour la séquence intitulée Plead The Fifth de l'émission, Liam Payne a cependant décliné de révéler la nature de sa relation passée avec Naomi Campbell. En couple ou pas ? Relation d'un soir ? Mystère...

Concernant l'anatomie des One Direction, les chanteurs repérés à l'époque dans l'émission de télé-crochet The X Factor (2010) n'ont jamais été pudiques. Liam Payne s'est déjà montré entièrement nu sur les réseaux sociaux et a posé en sous-vêtements sur la campagne publicitaire de la marque Hugo, de Hugo Boss.

Son confrère Harry Styles s'est également présenté en tenue d'Adam à ses admirateurs dans le clip de sa chanson Lights Up, mettant en scène une orgie, ainsi que dans le teaser annonçant la sortie de son album Fine Line, disponible depuis le vendredi 13 décembre 2019.