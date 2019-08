Lindsey Vonn va épouser sa star du hockey, P.K. Subban

Lindsey Vonn blessée, elle met fin à sa carrière

Récompensée de nombreuses fois pour ses descentes impeccables - dont le Prix Princesse des Asturies, pour l'ensemble de sa carrière, en mai 2019 -, Lindsey Vonn a dû mettre fin à ses ambitions sportives à la suite des nombreuses blessures et opérations qui ont rythmé son parcours. "Mon corps est cassé et n'est plus réparable, expliquait-elle via son compte Facebook le 1er février. Il me crie d'arrêter et il est temps pour moi de l'écouter. Je lutte depuis plusieurs semaines entre la réalité de mon corps et ce que mon coeur et mon esprit pensent être capables d'accomplir. Malheureusement, mon esprit et mon corps ne sont plus en accord. Après plusieurs nuits sans sommeil, j'ai finalement accepté le fait que je n'étais plus en état de skier." Malheureuse aux jeux olympiques, heureuse en amour...