Line Renaud : Son mari et son amant, deux histoires d'amour magnifique... et puis plus rien !

Sa vie a souvent été bercée d'amour. À l'âge de 92 ans, Line Renaud conserve en tête deux grandes histoires : celle vécue avec son époux, Loulou Gasté, et l'autre avec son amant, l'Américain Nate Jacobson, rencontré en 1965, avec qui elle a compté fleurette pendant dix-huit ans. Avide de chaleur, la comédienne n'a pourtant plus jamais ressenti l'envie de serrer l'un de ces messieurs dans ses bras après la mort de son mari. "Je n'ai plus eu besoin d'avoir un homme dans ma vie, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Il m'est arrivé d'être courtisée, mais ça ne me disait rien. Être entourée de copains, de copines avec qui on rigole bien m'a suffi."

À cet âge-là, vous êtes encore tellement malléable

Line Renaud a croisé la route de Loulou Gasté, en tout début de carrière, alors qu'elle avait 16 ans et lui 36. Jamais elle n'oubliera cette romance qui a duré un demi-siècle, malgré les obstacles, parfois traumatiques. Pourtant, quand elle évoque leur différence d'âge, l'artiste sublime s'estime veinarde. "Je suis devenue sa petite-amie tout de suite, poursuit-elle. Mais la chance que j'ai eue, et j'en ai conscience, c'est d'être tombée sur quelqu'un de bien. Parce que tout part de là. Car à cet âge-là, vous êtes encore tellement malléable, surtout quand vous êtes en admiration devant quelqu'un, ça vous fragilise encore plus."

Elle aura toujours une pensée tendre pour lui. Et inversement. Line Renaud en est certaine : Loulou Gasté veille sur elle avec précaution. Quand elle est sortie intacte de son AVC, en 2019, l'actrice remerciait son mari, alors qu'elle aurait pu le rejoindre auprès de l'Eternel. "Je pense qu'il y a deux anges, assure-t-elle. C'est Loulou et maman. Je les sens. Le soir, par exemple, comme je suis insomniaque, je parle à maman pour qu'elle m'aide à trouver le sommeil. Une petite fille qui se fait bercer par sa maman. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Il ne l'a jamais été." Avec philosophie, Line Renaud estime que la vie ne vaut d'être vécue que dans l'amour. Nul doute que ce sentiment perdurera, même après le grand saut...

Retrouvez l'interview de Line Renaud dans le magazine Gala, n° 1450 du 25 mars 2021.