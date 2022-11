Lionnel Astier marié à 65 ans à Dominique : robe, musique... une union pas comme les autres

Ce mardi 9 novembre 2022, c'est l'occasion pou les fans de Kaamelott de retrouver Lionnel Astier dans la série Alex Hugo, sur France 3. À 69 ans, l'acteur s'est marié en 2017 à Dominique Faguet dans une petite commune de Lozère. Robe, musique... une union pas comme les autres. L'artiste a choisi Vébron pour s'unir à Dominique Faguet, le 31 décembre 2021, à 16 heures. "Je voulais me réveiller marié dans la nouvelle année", avait confié le comédien, à propos de cette date assez insolite. Et c'est donc au réveillon qu'il a pris pour épouse la chorégraphe montpelliéraine, dans la petite maire de Vébron, une commune située en plein coeur des Cévennes.

Pour l'occasion, celui qui a auparavant partagé la vie de Joëlle Sevilla, avec qui il a eu son premier fils Alexandre Astier, puis de Josée Drevon, qui lui a donné son cadet Simon Astier, et Dominigue Faguet étaient entourés d'une poignée d'invités. Parmi lesquels Sophie Pantel, présidente du Département. C'est parce qu'ils se sont rencontrés à Vébron le 7 août 2016 que les tourtereaux ont choisi ce village pour ce si beau jour dans leur vie. Ils étaient alors assis l'un auprès de l'autre sur un muret, sur la place du village. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Et en août dernier, le couple apparaissait uni lors de la 38e édition du Festival de Ramatuelle.

Un jour "chargé en symboles"

Au mariage civil, ils ont choisi d'y arriver vêtus de noir, comme on peut le voir sur la vidéo partagée par nos confrères du Midi Libre. Pas de strass ni de paillettes pour le couple qui était très sobre ce jour. Une belle journée durant laquelle Alain Argilier, le maire, n'a pas caché son émotion. "Ce jour est pour moi chargé en symboles, a-t-il ainsi déclaré. J'ai une chance inouïe de le vivre avec vous. Je marie Dominique, une amie d'enfance, une amie qui a passé ici toutes ses vacances d'été depuis son plus jeune âge jusqu'à son adolescence. (...) Ce jour est inoubliable car je marie Dominique avec un autre ami, que je connais depuis seulement quelques années mais pour qui j'ai beaucoup d'estime. Un ami à la profession un peu hors du commun, il est une star du 7e Art, art que nous consacrons chaque année à Vébron dans le cadre du festival international du film". Dans cette vidéo, on les entend ainsi échanger leurs voeux.