Lionnel Astier soutenu par sa femme Dominique Faguet : duo remarqué à Ramatuelle

Depuis le 31 juillet dernier, le sud de la France a retrouvé son effervescence avec le lancement de la 38e édition du Festival de Ramatuelle. Jusqu'au 12 août prochain, musiciens et comédiens se succèdent sur la scène du Théâtre de Verdure pour des performances toutes plus mémorables les unes que les autres. Jusqu'à présent, le public présent a eu la chance de voir en oeuvre Murielle Mayette et Francis Perrin, Patrick Bruel, François-Xavier Demaison qui s'est révélé magistral avec son spectacle Di(x)vin(s), Milan Kundera, Stéphane Hillel, Nicolas Briançon mais aussi Alex Vizorek.

Ce vendredi 5 août, ce fut au tour de Victoria Abril et Lionnel Astier de faire le show avec la comédie Drôle de genre, mise en scène par Jérémie Lippmann. Les deux acteurs y forment un couple solide depuis trente ans mais dont le quotidien bascule lorsque le personnage de la pétillante espagnole apprend une nouvelle des plus contraignantes. Cela mène alors à un lot de révélations qui remet fortement et drôlement en question leur relation.

Si sur scène, Lionnel Astier est en couple avec Victoria Abril, dans la réalité, il s'épanouit auprès de sa femme Dominique Faguet. Cette dernière était d'ailleurs en coulisses pour assister à la prestation de son cher et tendre comme le prouvent les photos de notre diaporama. Pour rappel, le comédien et la chorégraphe se sont dit "oui" à Vebron en 2017. Auparavant, Lionnel Astier a partagé la vie de Joëlle Sevilla, avec qui il a eu son premier fils Alexandre Astier, puis de Josée Drevon, qui lui a donné son cadet Simon Astier.

Le programme alléchant du Festival

Les festivités de Ramatuelle se poursuivent ce samedi 6 août avec l'iconique Isabelle Adjani, prête à défendre Le vertige Marilyn. Le lendemain, dimanche 7 août, la pièce primée par un Molière en 2020 Marie des Poules, gouvernante chez Georges Sand sera proposée avec son actrice Béatrice Agenin. Lundi 8 août, c'est Eric Antoine qui se présentera avec un Best Of de ses plus grands tours. Il sera suivi par Michel Leeb et Anne Jacquemin le 9 puis Francis Perris, le 10 août. Le Festival se clôturera avec Sarah Biasini et Emmanuelle Galabru jeudi 11 août et Calogero, le vendredi 12.

Côté invités, on a pu voir Michel Boujenah (directeur artistique de l'événement), Arthur accompagné de son épouse Mareva Galanter, Elie Semoun, William Leymergie, Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci, Chantal Ladesou et sa fille Clémence, Sophie Davant, Mélanie Page et son mari Nagui, le metteur en scène Daniel Benoin et sa femme Nathalie, Valérie Bègue, Nicolas Briançon, l'homme d'affaires Benjamin Patou mais aussi Paul Boujenah, frère de Michel Boujenah.