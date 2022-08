Arthur et Mareva Galanter : Rare sortie des mariés, auprès d'un autre célèbre couple au Festival de Ramatuelle

Le Festival de Ramatuelle a démarré le 27 juillet dernier, et continue d'attirer les foules, en vacances dans la superbe région du Var. Grâce à sa programmation et ses invités exceptionnels, l'évènement organisé par Jacqueline Franjou, dont cette 38e édition rend hommage à l'acteur Michel Bouquet, décédé en avril, lui "qui aimait tant" ce village, a eu la chance de recevoir ce jeudi 4 août Alex Vizorek. Et l'humoriste belge, que l'on retrouve sur France Inter, a pu présenter son spectacle Ad Vitam au théâtre de Verdure devant un parterre de célèbres humoristes et comédiens, venus seuls ou (bien) accompagnés.

C'est sous une pluie de coussins que les spectateurs conquis ont acclamé Alex Vizorek,

Ainsi, on a pu voir Michel Boujenah, qui épaule Jacqueline Franjou en tant que directeur artistique, prendre la pose auprès d'Arthur, venu avec son épouse Mareva Galanter. Les parents de l'adorable Manava, qui fête ses 7 ans ce vendredi 5 août, se sont offert une sortie en amoureux. Une rare sortie publique pour ce couple discret et solide depuis tant d'années. Ils étaient radieux et ont passé une formidable soirée aux côtés d'autres têtes bien connues. On a ainsi pu voir présents au Festival de Ramatuelle ce soir-là, Elie Semoun, Eric Antoine ou encore William Leymergie.

Arnaud Ducret accompagné de son épouse

Si Arthur et l'ancienne Miss France ont fait sensation, captant l'attention des photographes présents, ils n'étaient pas le seul couple à avoir fait le déplacement. Arnaud Ducret et sa femme, la danseuse Claire Francisci ont également pu profiter du spectacle d'Alex Vizorek. Vus au Festival de La Baule, en juillet dernier, le couple ne se refuse rien et enchaîne avec celui de Ramatuelle. Le 30 juin dernier, le comédien et son épouse se mariaient pour la seconde fois en Provence. Après une lune de miel romantique en Grèce, ils ont visiblement décidé de parcourir la France cet été.

La veille, le 3 août, d'autres invités prestigieux ont fait le bonheur de ce Festival de Ramatuelle. Ainsi, Chantal Ladesou y était présente en compagnie de sa fille Clémence, mère de trois enfants (George, Gabrielle et Magdalen), née de l'union de sa célèbre maman avec Michel Ansault.