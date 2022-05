Arnaud Ducret marié à Claire pour la 2e fois : une lune de miel cinq étoiles pour les amoureux !

Il était le héros du film Divorce Club en 2020. Dans la vraie vie, Arnaud Ducret mène une existence bien plus paisible. En couple avec la divine danseuse et professeure de pole dance Claire Francisci depuis quatre ans, le comédien a épousé sa chérie non pas une... mais deux fois! Après s'être dit "oui" en famille en juillet 2021 au Mont-Saint-Michel, les amoureux ont effectivement organisé une nouvelle cérémonie dans un lieu tenu secret, dans la nature en Provence, et ont partagé de nombreuses photographies et vidéos de cette journée passée en très charmante compagnie.

Pour assister à ces secondes noces, Arnaud Ducret a effectivement retrouvé ses grands copains du film Divorce Club, Michaël Youn et François-Xavier Demaison, mais aussi Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, Cartman, la danseuse Denitsa Ikonomova, François Alu, Vincent Desagnat entre autres. Le présentateur Arthur faisait évidemment partie de la liste des invités puisque les tourtereaux se sont rencontrés grâce à lui sur le plateau de l'émission Vendredi tout est permis. Comme le montre les images partagées par Arnaud Ducret sur Instagram, le couple s'est ensuite envolé loin de cette festive petite troupe pour profiter d'une lune de miel bien méritée, organisée en Grèce, sur l'île la plus romantique de la mer Egée : Santorin. Au programme, détente, large piscine et gastronomie locale, dont les plats succulents du restaurant Kaliya.