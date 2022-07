Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci : le couple plus amoureux que jamais au Festival de La Baule !

Actuellement et ce jusqu'au dimanche 3 juillet se tient la huitième édition du Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule. Un festival qui met à l'honneur les domaines de la musique et du cinéma avec comme président du jury, Alexandre Astier.

Vendredi 1er juillet, de nombreuses personnalités étaient présentes à ce festival comme Franck Dubosc, Pierre Ménès, l'acteur Tchéky Karyo, la jeune actrice Louna Espinosa, l'humoriste Sami Ameziane dit le comte de Bouderbala, l'acteur Philippe Reboot, l'homme d'affaires Dominique Desseigne et sa compagne la danseuse Alexandra Cardinale, le producteur Sylvain Goldberg et le réalisateur Bruno Chiche. Le comédien Arnaud Ducret était également de la partie accompagné de sa femme, la danseuse Claire Francisci. Tous deux avaient fait le déplacement pour la projection du film Rumba la vie, comédie de et avec Franck Dubosc attendue dans les salles obscures le 24 août prochain. Au troisième jour du festival, Arnaud Ducret et sa femme Claire, vêtue d'une magnifique robe estivale, sont apparus très complices et souriants devant les photographes.

Un mois après leur second mariage en Provence le 30 juin dernier, les deux tourtereaux - qui se sont offerts une lune de miel romantique en Grèce - semblent plus amoureux que jamais. Ils n'hésitent pas à se montrer ensemble comme ce fut le cas mercredi 29 juin où ils ont participé à une soirée organisée par Arthur en compagnie de Cartman,Chris Marques et la journaliste Hélène Mannarino.