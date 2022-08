Diaporama : Lionnel Astier soutenu par sa femme Dominique Faguet : duo remarqué à Ramatuelle

Exclusif - Lionnel Astier et Victoria Abril - Pièce de théâtre "Drôle de genre" de J.R Parker, mise en scène J.Lippmann avec V.Abril, L.Astier, A.Huet et J.R Parker au théâtre de Verdure lors du Festival de Ramatuelle. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

Exclusif - Jérémie Lippmann, Lionel Astier et sa femme Dominique Faguet, Olivier Mag - Pièce de théâtre "Drôle de genre" de J.R Parker, mise en scène J.Lippmann avec V.Abril, L.Astier, A.Huet et J.R Parker au théâtre de Verdure lors du Festival de Ramatuelle le 5 août 2022. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

4 / 13

Exclusif - Jacqueline Franjou, Lionnel Astier et sa femme Dominique Faguet - Pièce de théâtre "Drôle de genre" de J.R Parker, mise en scène J.Lippmann avec V.Abril, L.Astier, A.Huet et J.R Parker au théâtre de Verdure lors du Festival de Ramatuelle le 5 août 2022. (No Web - pour suisse et Belgique) © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage