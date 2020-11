Loana : Un de ses ex menacé de paralysie, une opération "urgente" à venir

Alors que Loana tente de régler ses propres problèmes à la suite d'un séjour en clinique psychiatrique, son (faux) ex petit ami Phil Storm vit de son côté également des moments très compliqués. Gravement malade du coeur, il a été opéré une première fois en 2019. Malheureusement, l'homme de 42 ans n'est pas sorti d'affaire. Il est même inquiété par un nouveau pépin de santé et pas des moindres.

En effet, sur Instagram jeudi 12 novembre 2020, Phil Storm a confié être victime d'une dégénérescence de la moelle épinière. Ce qui "cause une sténose spinale et une spondylolisthésis couplées au syndrome de Scheuermann". De ce fait, l'ancien partenaire de Loana est menacé de ne plus jamais pouvoir se servir de ses jambes. "Avec ces nouvelles, mes chances de marcher après une opération urgente pour soulager la compression médullaire sont minimes", avoue-t-il avec lucidité. Phil Storm assure toutefois ne pas perdre espoir et garder "une grande confiance dans les médecins et la médecine et principalement dans les unités du CHU de Lyon". Mais, forcément, la crise sanitaire actuelle "ralentit l'urgence de l'intervention". Pour conclure, il promet de donner de ses nouvelles prochainement.

Sa publication a inquiété nombre des internautes, lesquels ont commenté en masse pour exprimer leur soutien et pour lui souhaiter un "prompt rétablissement".