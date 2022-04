Loana "un peu fragile" : larmes, angoisses et souffrance... elle explique sa longue absence en vidéo

Loana Petrucciani (44 ans) fait vivre un véritable ascenseur émotionnel à ses proches et ceux qui la suivent ces dernières années. Notamment à cause de nombreuses mauvaises rencontres, celle qui a été révélée en 2001 dans Loft Story (M6) a vécu plusieurs descentes aux enfers. Alcool, drogue, hospitalisations, tentatives de suicide... elle a connu de sombres périodes. Mais tel un Phoenix, elle renaît toujours de ses cendres. Face à la nouvelle inquiétude de sa communauté concernant son absence des réseaux sociaux ces dernières semaines, la grande amie d'Eryl Prayer a repris la parole ce vendredi 15 avril 2022, en story Instagram.

C'est souriante et avec une bonne mine que Loana est réapparue afin de donner de ses nouvelles. "A partir d'aujourd'hui, vous allez me retrouver plus souvent. Parce que j'étais un peu fragile et j'ai beaucoup souffert des mauvais commentaires sur mes réseaux sociaux, qui deviennent de plus en plus virulents. Mais maintenant, il faut aussi que je pense à ceux qui me soutiennent depuis des années et qui sans le savoir, m'ont sauvée dans beaucoup de moments. Donc je vais faire l'impasse sur les cons et j'embrasse ceux qui me soutiennent. Je vous promets d'être beaucoup plus présente. Merci encore de me suivre et d'être là pour moi", a-t-elle confié à sa communauté.

Loana a ensuite annoncé une grande nouvelle. Son public aura le bonheur de la retrouver samedi 16 avril dans TPMP People, sur C8. On imagine qu'elle reviendra sur sa grande absence des réseaux sociaux et les mauvais commentaires qu'elle a reçus.