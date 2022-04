Loana réapparaît après des semaines d'absence : la photo sexy qui rassure

C'est peu dire que Loana est difficile à suivre. Alors qu'on pensait qu'elle allait mieux depuis le début de l'année, faisant de joyeuses apparitions sur les réseaux sociaux et accordant même des interviews, voilà plusieurs semaines que la blonde de 44 ans se mure une nouvelle fois dans le silence. Son absence est loin d'être passée inaperçue et commence même à inquiéter sa communauté.

Face aux nombreux messages reçus, le grand ami de Loana, Eryl Prayer, a tenu à rassurer en début de semaine. Le sosie non officiel d'Elvis Presley a en effet pris la parole en story sur son compte Instagram pour assurer qu'elle allait "très bien". "Elle est tout simplement devenue plus discrète sur les réseaux sociaux car malheureusement beaucoup trop de connards !", s'est-il contenté d'expliquer. Il était alors possible d'imaginer que Loana en a tout simplement eu marre des critiques et autres commentaires désagréables postés à son sujet.

Le chanteur précisait par ailleurs qu'il continuait de se produire sur scène avec Loana. Mercredi 13 avril 2022, le duo a justement fait le show dans le restaurant lounge O'Blue, situé au Lavandou dans le Var. Un événement qui affichait "complet" comme il l'annonçait.

Tout s'est apparemment bien passé au vu de la dernière photo partagée par Eryl Prayer sur Instagram. Loana y apparaît en tenue de scène, vêtue de sa désormais traditionnelle combinaison noire au large décolleté. Et l'ancienne gagnante de Loft Story (2001) y prend la pose au côté de son complice, auprès de qui elle s'entoure de danseuses en bikini, hauts talons et grandes coiffes en plumes sur la tête.