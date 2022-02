Loana humiliée : cette aventure d'un soir qui l'a traumatisée (EXCLU)

Ces derniers mois, Loana tente du mieux qu'elle le peut de se remettre de ses traumatismes du passé. Après de très nombreux épisodes inquiétants liés à la prise de drogues et de médicaments - ce qui l'a menée plusieurs fois à l'hôpital - la célèbre blonde de 44 ans est aujourd'hui dans un bien meilleur état d'esprit. Elle parvient à s'épanouir dans le sud de la France auprès de son ami Eryl Prayer, avec qui elle donne des concerts reprenant ses anciens tubes, dont Comme je t'aime. Une seule chose manque à son quotidien : l'amour. En effet, Loana a bien du mal mettre fin à son célibat.

"Les gens n'osent pas beaucoup m'aborder ou ils m'abordent pour de mauvaises raisons", a-t-elle expliqué dans l'émission L'Instant Delux 2.0 (en partenariat avec Purepeople.com). Et pour elle de préciser : "C'est-à-dire pour vous niquer un soir et vous mettre sur un tableau de chasse : 'Ouais, j'ai baisé Loana !'"

Loana s'est même déjà fait avoir par un homme. L'ancienne gagnante de Loft Story (2001) pensait avoir trouvé une personne de confiance mais son conte de fées a rapidement viré au cauchemar. "Une fois, j'ai couché avec quelqu'un et un ami m'a dit que c'était un pari en fait. Voilà, je l'ai su deux-trois jours après. Le mec a été le prince charmant toute la nuit et le lendemain il est allé voir ses potes, 'ça y est j'ai réussi'. Quand on me l'a dit, je suis partie en pleurant", a-t-elle relaté. Depuis cette expérience terrible, Loana a fait le tri dans son entourage et assure ne plus être en contact avec "ces gens-là".

J'en ai marre de dormir avec mon chien

Le plus clair de son temps, elle le passe avec sa mère Violette et Eryl Prayer, qu'elle a déjà fréquenté romantiquement dans le passé. Mais elle l'assure, leur relation est aujourd'hui purement amicale. "En plus il a une copine, je l'adore, c'est ma meilleure amie", a-t-elle souligné.

Malgré le fait qu'elle n'ait pas vécu "de très belles aventures" - on pense forcément à son histoire avec Fred Cauvin marquée par des violences - Loana est désormais prête à avoir un nouveau compagnon de vie. "Ça fait maintenant plusieurs années que je suis toute seule et ça me manque réellement, j'en ai marre de dormir avec mon chien, de regarder la télé toute seule", a-t-elle confié.