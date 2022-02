Loana prête à faire une nouvelle bêtise ? Sa réponse qui a de quoi inquiéter (EXCLU)

La vie de Loana Petrucciani n'a pas été que strass et paillettes. En 2001, elle a remporté la première édition de Loft Story (M6). Cette aventure lui a offert de belles opportunités comme sa carrière dans la musique, sa ligne de vêtements ou ses livres. Tout lui réussissait jusqu'à ce que sa vie bascule. Une descente aux enfers sur laquelle elle est revenue lors de son interview avec Jordan De Luxe, dans son émission L'Instant Deluxe 2.0 (en partenariat avec Purepeople.com).

En 2009, Loana a tenté de mettre fin à ses jours une première fois. Entre ses excès d'alcool ou la drogue, elle a déchanté. C'est sa meilleure amie de l'époque qui l'a retrouvée inanimée et déshydratée dans sa salle de bain, un moment dont elle n'a plus aucun souvenir comme elle l'avait expliqué dans le documentaire Loana, un lofteuse up and down, diffusé sur C8 en mars 2021. Par la suite, la femme de 44 ans a essayé de se suicider à huit reprises. La faute notamment à certaines relations toxiques avec des hommes. Sa dernière bêtise remonte à février 2021 quand elle a, selon ses dires, été transportée à l'hôpital de Hyères après une overdose médicamenteuse qui l'a plongée dans le coma.

Si depuis, Loana semble aller mieux, elle ne peut pas garantir qu'à l'avenir elle ne prendra plus de mauvaises décisions. Jordan Deluxe lui a demandé si elle était sûre et certaine de ne plus faire de bêtises. Elle a d'abord répondu par un long silence qui a de quoi inquiéter. Puis, elle a finalement déclaré que non et qu'elle ne voulait plus aborder ce sujet qui la touche. Jordan De Luxe a fait part ensuite de son inquiétude : "Le fait que nous ne disiez pas que c'est sûr [qu'elle ne fera pas de bêtises, ndlr], c'est terrible d'entendre ça."

Loana n'a pas caché être encore hantée par des idées noires même si elle essaie "de les chasser". "Le pire c'est quand la nuit tombe. Je fais des insomnies jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc je ne dors pas de la nuit", a poursuivi l'ex-lofteuse.

Durant ses insomnies, Loana pense "un peu à tout". "La drogue, les TS [tentatives de suicide, NDLR]. J'ai fait trois séjours à Saint-Anne, cinq séjours en clinique psychiatrique. C'est dur, j'ai été en chambre d'isolement, sans pouvoir parler à quelqu'un pendant des jours. J'ai vécu avec des fous", a conclu celle qui a connu la camisole pendant deux jours. Espérons pour elle que ses démons seront définitivement bientôt derrière elle.