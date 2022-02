Loana de retour sur scène : look audacieux et poitrine apparente après son agression

Le week-end aura été chargé en émotion pour Loana. Vendredi 11 février 2022, l'ancienne gagnante de Loft Story (2001) a surtout connu une belle frayeur lorsqu'elle a été attaquée par un homme alors qu'elle se trouvait en voiture, coincée dans les bouchons sur une route du Sud de la France. C'est son ami Eryl Prayer, avec qui elle était au moment des faits, qui a annoncé la nouvelle sur Facebook, faisant des révélations effrayantes. "J'ai réussi à le repousser en lui donnant des coups de pieds par la fenêtre ! Car il a essayé de me frapper au visage et de rentrer dans la voiture ! Il a ensuite été très menaçant et j'ai eu peur qu'il soit armé ! Il a pris peur quand j'ai hurlé à Loana de téléphoner à la police", a-t-il raconté. D'après ses dires, Loana était alors en état de "choc".

Fort heureusement, "plus de peur que de mal" pour le duo qui est ressorti indemne de cette mésaventure. Dès le lendemain, Loana était d'ailleurs remise de ses émotions est est apparue souriante dans une vidéo pour rassurer sa communauté. Elle annonçait même son retour sur scène le soir-même, pour poursuivre sa tournée avec le sosie d'Elvis Presley. À ses côtés, elle reprend notamment ses tubes sortis au début des années 2000, dont Comme je t'aime. Et comme à son habitude, Loana a sorti le grand jeu niveau look ! Celle qui aurait subi un changement radical sur le tournage d'Incroyables transformations a revêtu une combinaison noire très sexy et au décolleté vertigineux. Sur Instagram, elle a partagé une photo du résultat, sur laquelle sa poitrine est largement mise en avant. "Photo de mon spectacle hier soir au théâtre de Nathalie dans le Sud.. C'était génial", a-t-elle légendé.