Loana agressée par un homme : après le choc, elle brise le silence en vidéo

Ce sont des nouvelles inquiétantes qu'a partagé Eryl Prayer sur son compte Facebook vendredi soir. Le sosie d'Elvie Presley a confié qu'il avait été agressé par un homme d'une vingtaine d'années alors qu'il se trouvait en compagnie de Loana. Les deux amis étaient en voiture, en plein bouchons sur une route du Sud de la France, lorsque cette personne a tenté de pénétrer dans leur véhicule avec violence. "J'ai réussi à le repousser en lui donnant des coups de pieds par la fenêtre ! Car il a essayé de me frapper au visage et de rentrer dans la voiture ! Il a ensuite été très menaçant et j'ai eu peur qu'il soit armé ! Il a pris peur quand j'ai hurlé à Loana de téléphoner à la police", a raconté le chanteur, précisant que Loana avait été "choquée" par la scène.

L'ancienne gagnante de Loft Story (2001) n'était de son côté pas sortie du silence, jusqu'à ce samedi 12 février 2022. En fin d'après-midi, elle a en effet pris la parole sur son compte Instagram à travers une vidéo. Elle y apparaît souriante et vraisemblablement remise de ses émotions. "Coucou les loulous, voilà je voulais vous dire que tout allait bien malgré mon agression, si vous avez suivi, c'est vrai mais ça va, plus de peur que de mal, je voulais vous rassurer", a-t-elle déclaré face caméra.

Cette vidéo fut également l'occasion pour Loana d'adresser ses meilleurs voeux à ses abonnés pour cette année, elle qui s'était éloignée de la Toile depuis quelques semaines. Beaucoup plus heureuse et en paix avec elle-même après avoir traversé des épisodes très effrayants liés à la drogue et des envies suicidaires, Loana se réjouit de faire aujourd'hui ce qui lui plaît. C'est-à-dire le show avec Eryl Prayer sur scène. "Allez, parlons de choses belles, ce soir je chante avec Eryl, au théâtre de Nathalie, enfin je ne me rappelle plus, je vais faire un peu ma blonde là, c'est dans le Sud. Mais voilà, je voulais vous faire rire, vous rassurer et je m'excuse de ne pas trop vous donner de nouvelles, je vais réparer tout ça, c'est dans mes résolutions. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse et encore merci de me soutenir", a-t-elle conclu son message.