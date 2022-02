Loana agressée par un homme "menaçant" et sous le choc : une plainte va être déposée !

Ces dernières semaines, Loana Petrucciani se fait plutôt discrète. Sur les réseaux sociaux, elle n'a plus rien posté depuis le 14 janvier 2022, date à laquelle elle a souhaité une bonne année à ses nombreux followers sur Instagram. Et pourtant, l'ancienne star de télé-réalité sacrée grande gagnante de Loft Story (saison 1, en 2001) reste active au quotidien. Et elle ne rencontre pas que des admirateurs... Vendredi 11 février 2022, alors qu'elle se trouvait avec son ami de longue date Eryl Prayer, Loana a été victime d'une agression sur la route.

C'est le sosie d'Elvis Presley qui raconte la scène via son compte Facebook. "Loana et moi venons de nous faire agresser sur la route ! Une plainte va être déposée", écrit-il dans la soirée en légende d'une photo sur laquelle apparaît l'arrière d'une voiture, plaque d'immatriculation apparente. Plus encore, il est précisé que Loana et lui se trouvaient "à l'arrêt dans les bouchons". Il n'en fallait pas plus pour inquiéter ses fidèles abonnés, nombreux à s'indigner d'une telle situation et à demander des nouvelles dans les commentaires.

La nuit passe et Eryl Prayer reste silencieux. Ce n'est qu'au petit matin ce samedi 12 févriers 2022 qu'il se saisit de nouveau de son compte Facebook afin de s'expliquer un peu plus sur l'agression. "Lolo a été choquée sur le coup par la violence de cette petite merde ! J'ai réussi à le repousser en lui donnant des coups de pieds par la fenêtre ! Car il a essayé de me frapper au visage et de rentrer dans la voiture ! Il a ensuite été très menaçant et j'ai eu peur qu'il soit armé ! Il a pris peur quand j'ai hurlé à Loana de téléphoner à la police", se souvient-il.