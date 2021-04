Lola Dewaere amoureuse : elle officialise son couple avec Pierre-Edouard Bellanca

Vie professionnelle comme vie sentimentale, tout sourit à Lola Dewaere. La comédienne de 41 ans est amoureuse et ne le cache plus. Sur Instagram, la star de la série Astrid et Raphaëlle a partagé un premier selfie en compagnie de celui qu'elle aime, Pierre-Edouard Bellanca.

Si elle avait déjà évoqué son "amoureux" sur le réseau social en février dernier, il s'agit du premier cliché à 2 du couple. Assortis en hauts bleus et lunettes sur le nez, Lola et Pierre-Edouard savourent en duo les premiers rayons de soleil. En légende, la jolie brune précise ne rien avoir à cacher : "Viens on s'étale mon amour". Le jeune homme a également partagé la photo, en évoquant "des amours bucoliques".