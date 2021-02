Lola Dewaere présente son compagnon, au torse velu pour son "plus grand bonheur"

Lola Dewaere a été discrète sur sa nouvelle histoire de coeur, elle qui a été en couple par le passé avec Nicolas Ulmann avant de reprendre sa liberté en 2015. En 2020, interrogée par Paris Match sur le sujet de la maternité, elle déclarait alors : "Je ne suis plus réfractaire à l'idée d'avoir un enfant. La seule chose qui peut me freiner, c'est l'état du monde, la façon dont on traite la nature et les gens, la surpopulation. Si je parviens à être mère, tant mieux. Sinon, ça ne sera pas grave." Est-ce que Pierre-Edouard pourrait être le père de son enfant ? Affaire à suivre...