Ariane Seguillon - Son lien improbable avec Iris Mittenaere et Diego El Glaoui : "C'est ma famille"

Ariane Seguillon nous aura fait une belle frayeur ! Récemment, la comédienne de Demain nous appartient a contracté la Covid-19 et a dû être hospitalisée et même placée sous oxygène. "J'ai vraiment cru que j'allais crever", a-t-elle confié après coup, révélant aussi ne pas avoir complètement retrouvé la forme.

Mais le plus dur est désormais loin derrière elle. Et Ariane Séguillon a même pu reprendre les tournages de la fiction de TF1 pour son plus grand plaisir. À cette occasion, elle a donné de ses nouvelles à Télé-Loisirs. L'actrice de 47 ans en a profité pour expliquer qu'elle a été "très bien entourée" lors de sa convalescence. "J'ai reçu des dizaines de bouquets de fleurs, des cadeaux, des centaines de messages de fans... C'était vraiment adorable et chouette", a-t-elle confié. Ariane Séguillon a même reçu les bons sentiments de la famille El Glaoui, dont font partie Diego et sa soeur Kenza. Sans oublier... Iris Mittenaere ! Et pour cause, entre la comédienne et tout ce petit monde, existe une belle complicité.

Elle explique : "C'est ma famille. Jamila El Glaoui, la maman de Kenza El Glaoui et de son frère Diego El Glaoui, est une de mes meilleures amies depuis que leur petit frère Romeo Mocafico El Glaoui est un des meilleurs amis de mon fils, Dorian Lauduique. Ils se connaissent depuis le CM1. On est tous déjà parti en vacances ensemble. Et comme Iris Mittenaere est rentrée dans la famille, on l'a adoptée aussi. C'est vraiment la famille".