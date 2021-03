Ariane Séguillon (Demain nous appartient) hospitalisée : photo sous respirateur, elle se bat contre la Covid-19

Voilà bientôt un an que l'épidémie de coronavirus s'est installée dans nos vies. À l'approche de ce premier anniversaire morbide, et alors que la vaccination s'accélère en France, il peut parfois être facile d'oublier que ce fléau continue de frapper avec puissance. Ariane Séguillon l'a constaté. La comédienne de Demain nous appartient (TF1) a en effet contracté la Covid-19. Il y a quelques jours, elle révélait être au plus mal mais malheureusement, la situation n'a fait que s'empirer...

Mercredi 10 mars 2021, elle s'est saisie de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. Ariane Séguillon est apparue visiblement très affaiblie via sa story Instagram depuis sa chambre d'hôpital. Elle est placée sous assistance respiratoire. "Ça, c'est ma tête quand pour la première fois depuis 10 jours je n'ai pas plus de fièvre deux fois de suite et que en plus j'ai vos messages de soutien d'amour", a-t-elle légendé avec optimisme. Ses fans ne sont pas les seuls à penser à elle et Ariane Séguillon a reçu de belles déclarations de la part des équipes de Demain nous appartient. Toujours en story, elle l'a prouvé en partageant une image du plateau de tournage, sur laquelle un clap est mis en avant et où est inscrit : "Big bisous Ariane". "Merci mes DNA d'amour, vous me manquez, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver", a donc répondu la jeune femme.

Déjà le 7 mars celle qui s'est battue contre la boulimie ne se montrait pas franchement rassurante lorsqu'elle est réapparue sur ses réseaux sociaux après une brève absence mais remarquée. "Je vous fais un petit post sans filtre. Je me bats contre le coronavirus depuis six jours avec énormément de fièvre, des problèmes respiratoires et c'est vraiment très dur", a-t-elle annoncé. Et pour elle de faire passer un message important : "Je vous recommande de faire attention pour ne pas attraper cette vacherie et je vais m'en sortir parce que je suis forte mais c'est un moment très difficile. Je vous fais à tous des grosses bises." Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.