Demain nous appartient - Ariane Séguillon terrassée par la Covid-19 : affaiblie, elle dévoile sa détresse

Elle fait partie de ceux qui ont attrapé le fameux coronavirus. Ariane Séguillon, Christelle Moreno dans Demain nous appartient, avait inquiété ses fans en ne donnant plus de nouvelles d'elle depuis le 24 février. Elle a donc décidé de prendre la parole en story de son compte Instagram (week-end du 7 mars 2021) comme l'ont repéré nos confrères de Télé Loisirs.

La comédienne qui s'est battue contre la boulimie et a été récemment victime d'usurpation d'identité a révélé être touchée par la Covid-19 et elle n'est pas asymptomatique. "Bonjour tout le monde, vous ne m'envoyez plus beaucoup de messages car je ne donne plus de nouvelles. Je vous fais un petit post sans filtre. Je me bats contre le coronavirus depuis six jours avec énormément de fièvre, des problèmes respiratoires et c'est vraiment très dur", a-t-elle déclaré.

La comédienne qui a perdu beaucoup de poids grâce au sport, notamment la boxe, ne compte pas perdre ce combat. Elle ajoute : "Je vous recommande de faire attention pour ne pas attraper cette vacherie et je vais m'en sortir parce que je suis forte mais c'est un moment très difficile. Je vous fais à tous des grosses bises."

Nul doute que son fils Dorian, membre du groupe Ofenbach et arrière-petit-fils de Guy Lux doit prendre régulièrement de ses nouvelles et lui donner de la force. Tout le cast de Demain nous appartient doit certainement aussi lui apporter du soutien. Espérons juste à présent qu'elle n'a contaminé personne aussi bien dans sa vie privée que sur les plateaux de tournage. Nous lui souhaitons également un prompt rétablissement.