Lola Dewaere en couple... mais toujours proche de son ex Nicolas Ullman !

Maman à son tour ?

Qu'importe le nom de ce malotru. Qu'importe qu'il s'agisse, ou non, de Nicolas Ullman. En avril 2021, Lola Dewaere a officialisé son amour avec un autre. Un certain Pierre-Edouard Bellanca, comédien aperçu dans Astrid et Raphaëlle - tiens donc ? - et prochainement dans Munch, sur TF1, avec Isabelle Nanty. Folle de lui, la fille de Patrick Dewaere ne semble, cependant, pas prête à devenir maman pour concrétiser ses sentiments. "Avec tout ce que j'ai traversé, je me sens mal à l'aise sur ce terrain-là, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Voici. J'aurais trop peur de ne pas être une bonne mère. Et puis je suis comédienne, donc je peux être sacrément égoïste, je n'ai pas envie de faire subir ça à un enfant. Je me dis qu'on est assez nombreux sur la planète, et qu'on n'est pas toutes faites pour ça. J'aurais bien aimé savoir ce que ça fait d'être maman mais... Une semaine, pas plus !" Et si sa rencontre avec Loretta changeait la donne ?