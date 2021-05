Lola Dewaere, folle amoureuse de Pierre-Edouard Bellanca : "Je le trouve beau..."

Concernant leur future vie à deux et leurs projets, l'actrice de 41 ans a réitéré sa position concernant les enfants : elle ne souhaite pas devenir maman. Après une enfance difficile marquée par le suicide de son père Patrick en 1982 et la toxicomanie de sa mère Elisabeth Malvina Chalier, Lola Dewaere ne pense pas être apte à devenir mère. Elle explique : "Avec tout ce que j'ai traversé, je me sens mal à l'aise sur ce terrain-là. J'aurais trop peur de ne pas être une bonne mère. Et puis je suis comédienne, donc je peux être sacrément égoïste, je n'ai pas envie de faire subir ça à un enfant. Je me dis qu'on est assez nombreux sur la planète, et qu'on n'est pas toutes faites pour ça. J'aurais bien aimé savoir ce que ça fait d'être maman mais... Une semaine, pas plus !" Un avis tranché mais qui pourrait peut-être changer depuis l'arrivée de Pierre-Edouard dans sa vie... ?