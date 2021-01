Lorant Deutsch, père de trois enfants : "Ils peuvent tout me demander, je craque..."

Ce jeudi 7 janvier 2021, TF1 diffuse La promesse, une nouvelle série policière avec Olivier Marchal, Sofia Essaïdi et Lorant Deutsch. Ce dernier, qui incarne le lieutenant Jérôme Sambuc, se livre sur cette nouvelle expérience auprès de nos confrères de Télé 7 Jours. Plus encore, le comédien de 45 ans se laisse aller à quelques confidences personnelles sur sa petite famille, et notamment ses trois enfants.

Pas question pour Lorant Deutsch de visionner La Promesse en famille. Ses filles Sissi (10 ans) et Colette (8 ans) ainsi que son fils Laslo (6 ans), tous les trois nés de ses amours avec sa femme la comédienne Marie-Julie Baup, sont encore "un peu petits" pour ce type de programme. "Pour l'instant, ils sont intéressés par Coco et Cro Man...", lâche-t-il.

Avec ses enfants, "papa prend le dessus sur Lorant Deutsch"

Ces trois bambins appellent le célèbre acteur papa, mais ils sont pleinement conscients de sa notoriété. "Ils savent que je suis papa et Lorant Deutsch, confie-t-il. Mais papa prend rapidement le dessus." Il arrive aussi que Lorant Deutsch surgisse à l'école. En effet, rappelons que le comédien est un grand amateur d'histoire de France et a publié des ouvrages à ce sujet comme Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien ou encore Hexagone. "Parfois, les professeurs se servent de mes chroniques sur l'Histoire de France à l'école, raconte-t-il, flatté. Cela me plaît parce qu'ils apprennent plus facilement avec Lorant Deutsch qu'avec papa, à qui ils peuvent tout demander avec un grand sourire, pour que je craque."

Ses enfants sont toute sa vie. Mais il aurait bien pu se passer du premier confinement, durant lequel il était enfermé avec Sissi, Colette et Laslo. "C'est horrible (rires)... Je les accompagne toute la journée dans leur scolarité. J'en sors lessivé. À 16h30, je prends le goûter avec eux et je ne bouge plus d'une oreille. Chaque soir, après les soignants, il faut applaudir les enseignants ! Je me suis rendu compte à quel point leur travail est compliqué", avait confié le comédien à nos confrères du Parisien en avril dernier.

L'interview de Lorant Deutsch est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.