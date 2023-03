Lorànt Deutsch : Sa vie loin de Paris avec ses 3 enfants, il cohabite avec très peu d'âmes, un choix inattendu

S'il est, aux dernières nouvelles, toujours propriétaire d'un appartement à Montmartre (Paris) qu'il avait finalement refusé de vendre dans la première saison de l'Agence, Lorànt Deutsch - à retrouver ce mardi 7 mars au soir sur France 2 aux commandes de l'émission Laissez-vous guider qu'il co-présente avec Stéphane Bern - ne vit désormais plus au sein de la capitale. Il s'est installé en campagne, dans le Berry. Une province historique de la France de l'Ancien Régime ayant pour capitale Bourges.

Une région qu'il a justement choisie pour sa riche histoire. "Les Bituriges, ancêtres des Berrichons, étaient l'un des peuples gaulois les plus puissants de la Gaule indépendante. Jules César, quand il part à la conquête de la Gaule, il commence par détruire Bourges. C'est fort de sens", avait-il notamment expliqué avec passion au Berry républicain en août 2021. L'auteur du Métronome y habite avec la comédienne Marie-Julie Baup, qu'il a épousée en 2009, et leurs trois enfants. À savoir deux filles nées le 29 décembre 2010 puis le 10 mai 2012, ainsi qu'un petit garçon qui a rejoint la fratrie en mai 2014. Trois enfant aux prénoms originaux.



La chance d'habiter ici

Tous ensemble, ils vivent dans le Berry, et plus précisément dans la commune de Neuvy-sur-Barangeon. Un territoire qu'il apprécie : "J'ai la chance d'habiter ici depuis deux ans (bientôt quatre désormais, ndlr). Le Berry regorge de surprises, de secrets. Ici j'en apprends sur les saisons, l'environnement. Quand on y prête l'oreille, la nature vous parle. La nature du Berry, c'est celle que j'aime. La Sologne berrichonne pour ses forets ou le côté plus vallonné d'Épineuil-le-Fleuriel. Le Berry est riche à la fois historiquement et naturellement. Il faut le montrer".

Un petit village qui serait parfait pour les petites balades en famille, puisque d'après le site officiel de la commune, celle-ci est entourée par les forêts de Vouzeron, d'Allogny et de Vierzon, et compte surtout "plus de 30 km de chemins de randonnée au sud de la Sologne dont les GR 31 et 41". Un cadre idéal pour une petite famille comme celle de Lorànt Deutsch !