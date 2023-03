Diaporama : Lorànt Deutsch : Sa vie loin de Paris avec ses 3 enfants, il cohabite avec très peu d'âmes, un choix inattendu

L'auteur du Métronome y habite avec la comédienne Marie-Julie Baup, qu'il a épousée en 2009, et leurs trois enfants. Lorànt Deutsch et sa femme Marie-Julie Baup - Avant-première du film "Les grands esprits" à l'UGC Ciné Cité les Halles à Paris, le 05 septembre 2017. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 16