Lorant Deutsch papa de trois enfants : il a choisi de leur donner des prénoms très rares

Qu'il semble loin le temps où un ado nommé Lorànt Deutsch tentait de partager un Yop avec une fille... Ce 27 octobre 2022, l'acteur passionné d'histoire célèbre ses 47 ans et peut se targuer d'une carrière aussi belle que la famille qu'il a fondée avec la comédienne Marie-Julie Baup (43 ans), son épouse depuis 2009. Pour sa progéniture, le couple avait choisi des prénoms très particuliers et chargés de symboles.

L'auteur du Métronome est parent avec l'actrice de Champagne! de trois charmants enfants. Deux filles nées le 29 décembre 2010 puis le 10 mai 2012, tandis qu'un petit garçon a rejoint la fratrie en 2014, né au mois de mai. Chacun a un prénom dont la signification n'a rien d'hasardeux. Pour la gent féminine, ils ont choisi pour l'aînée Sissi, la fameuse impératrice de l'empire austro-hongrois incarnée au cinéma par Romy Schneider - de quoi combiner les deux passions de l'artistes, 7e art et histoire. La cadette s'appele Colette, nom que portait l'immense autrice du Blé en herbe et deuxième femme à être élue membre de l'académie Goncourt.

Le dernier de la fratrie, aujourd'hui âgé de 8 ans et demi, se prénomme Laslo, ce qui n'est autre que le prénom d'origine du papa. En effet, Lorànt Deutsch est né Laszlo Matekovics, d'une mère roumaine et d'un père, Jean-Pierre Deutsch, né Matekovics, juif d'origine hongroise ayant fui la répression de 1956. S'il a quelque peu simplifié l'orthographe de ce doux nom slave, il fait honneur à l'histoire de l'artiste !

Un érudit passionné mais controversé

Depuis la rentrée, Lorànt Deutsch anime une émission sur RTL pour faire partager aux auditeurs sa passion avec Entrez dans l'histoire. Soucieux de vulgariser un domaine qui peut être très compliqué, il a décidé de raconter le passé en suivant le parcours de personnalités puissantes, telles que Charlemagne, Churchill ou Elizabeth II.

L'enthousiaste érudit ne fait toutefois pas l'unanimité, régulièrement critiqué par des historiens qui lui "reprochent de distiller en filigrane (et notamment dans son livre à succès Métronome, sorti chez Michel Lafon en 2009) ses idées monarchistes et traditionalistes", écrit Télérama. Des attaques qui n'entament pas son plaisir exalté sur les ondes pour toucher le plus grand nombre sur les événements et les personnes qui ont marqué notre histoire.