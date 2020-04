Lorànt Deutsch confiné avec ses 3 enfants : "C'est horrible"

Privé de tournages ou de planches à cause du coronavirus, le comédien Lorànt Deutsch compte les jours jusqu'au déconfinement ! Le populaire artiste de 44 ans s'est confié au Parisien et il n'a pas caché sa détresse et son épuisement, alors qu'il doit faire l'école à ses trois enfants !

Évoquant la manière dont il passe le temps, Lorànt Deutsch a fait preuve d'une grande franchise. "Je suis avec mes trois enfants de moins de 10 ans [Sissi, Colette et Laslo, nés de son union avec la comédienne Marie-Julie Baup, NDLR]. C'est horrible (rires)... Je les accompagne toute la journée dans leur scolarité. J'en sors lessivé. A 16h30, je prends le goûter avec eux et je ne bouge plus d'une oreille. Chaque soir, après les soignants, il faut applaudir les enseignants ! Je me suis rendu compte à quel point leur travail est compliqué", a admis l'acteur de 3 zéros, Le Ciel, les Oiseaux et... ta mère ! ou encore L'Américain. Nul doute qu'il prend en revanche plaisir à leur enseigner l'Histoire, lui qui en est féru et en a tiré des livres dont le plus grand succès est Métronome.

Mais s'il est épuisé par l'éducation de ses enfants, Lorànt Deutsch veut aussi en finir avec le confinement - il est installé depuis un an à la campagne, à 150 km de Paris - car il se sent comme un animal en cage. "Au début, j'étais un peu ahuri et inquiet. Mais maintenant, j'ai envie de sortir, de retravailler. Je trépigne. Je me sens enterré vivant. L'homme n'est pas fait pour regarder des séries ou faire des gâteaux toute la journée. Je peux vous dire que je vais la savourer, cette sortie", a-t-il ajouté. Un sentiment similaire partagé par Arnaud Ducret, lequel rêve lui de sortir boire une bière...

Lorànt Deutsch sera au côté de l'animateur Stéphane Bern, ce 20 avril 2020 sur France avec l'émission Laissez-vous guider, dès 21h. Un programme enregistré avant les mesures sanitaires.