Lorànt Deutsch marié avec Marie-Julie Baup : confidences intimes sur la mère de ses 3 enfants

Il faut parfois faire preuve de patience pour trouver l'amour. Lorànt Deutsch, par exemple, a côtoyé Marie-Julie Baup pendant de nombreuses années avant de se rendre compte qu'il avait des sentiments pour elle. Les deux comédiens se sont rencontrés en jouant ensemble, avec Jean Piat, dans la pièce Amadeus de 2005 à 2006. Ils ont poursuivi l'aventure, professionnellement, en se donnant la réplique pendant deux autres années, dans une pièce d'Oscar Wilde, en étant "juste de très bons copains". C'est au moment de se dire "au revoir" que les choses se sont compliquées.

"C'est lorsque la seconde pièce s'est arrêtée que j'ai compris qu'elle me manquait, expliquait Lorànt Deutsch dans Paris Capitale. Nous nous sommes connus avant de nous désirer. Aujourd'hui, nous sommes mariés et parents de trois jeunes enfants !" L'acteur de 46 ans a effectivement dit "oui" à sa partenaire le 3 octobre 2009 à Loix, sur l'île de Ré. Les tourtereaux ont, ensuite, accueilli deux filles et un garçon : Sisi, qui a aujourd'hui 11 ans, Colette, 10 ans et Laslo, le petit dernier de 8 ans.

On se rend compte du bonheur quand il n'est plus là

En faisant leur vie ensemble, Lorànt Deutsch et Marie-Julie Baup n'ont pas exclu de se retrouver sur les planches. En 2015, ils étaient tous deux à l'affiche du théâtre de la Porte-Saint-Martin dans une mise en scène de Nicolas Briançon d'Irma la Douce. Depuis qu'ils sont parents, bien sûr, leur vie a radicalement changé. Ils ont même dû déménager dans le 17e arrondissement de Paris pour s'assurer que les promenades en poussette soient plus aisées. "On se rend compte du bonheur quand il n'est plus là, avouait le comédien, récemment, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2. C'est du jour au lendemain, quand je n'étais plus avec elle sur scène, que je me suis rendu compte qu'elle me manquait et qu'elle serait la femme de ma vie." Spécialiste en Histoire de France, notamment celle du métro de Paris, Lorànt Deutsch serait-il doté d'un don de voyance ?