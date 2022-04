Louane en brassière et mini-jupe à paillettes, la chanteuse tout simplement époustouflante

Louane compte les jours : "Dans un mois jour pour jour, on se retrouve ! [...] J'ai hâte de reprendre la route, de vous voir, de chanter avec vous. Je vous aime si fort, je n'en peux plus d'attendre." Les fans non plus. Dans les commentaires, les billets sont pris pour la plupart quand d'autres prévoient déjà plusieurs dates pour venir applaudir la chanteuse. Esmée viendra peut-être soutenir sa maman également.

En mars 2020, aux prémices du premier confinement, Louane a mis au monde son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée dont le papa n'est autre que Florian Rossi, le compagnon de l'artiste évoluant également dans le monde de la musique, et qui fait partie de ses propres musiciens. Après avoir travaillé avec des artistes tels que Kendji Girac ou Soprano, le compositeur et musicien a rejoint la tournée de Louane en 2018, date à laquelle les tourtereaux ont débuté leur romance. Un coup de foudre scénique qui s'inscrit désormais dans la durée ! Son Avenir, c'est avec Florian que Louane a commencé à l'écrire.