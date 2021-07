Louis de Funès, sa relation complexe avec son fils caché Daniel : "il venait me voir en cachette"

Ce lundi 26 juillet 2021, France 3 compte bien donner une dose de rire à ses téléspectateurs en diffusant le film La soupe aux choux avec Louis de Funès. Il s'agit de l'avant-dernier film du célèbre comédien décédé deux ans après sa sortie, en 1983. À l'époque, Louis de Funès laissait derrière lui sa femme Jeanne et leurs deux fils, Patrick (né en 1944) et Olivier (né en 1949). Mais ce n'est pas tout, en dehors de cette vie de famille unie se cachait un troisième enfant, Daniel, l'aîné de tous. Né en 1937, il est issu du premier mariage de Louis de Funès avec Germaine Carroyer. Le couple se sépare en 1939 , après trois ans de mariage, et l'acteur s'éloigne en même temps de son fils.

La rupture a véritablement lieu lorsqu'il se remarie avec Jeanne, laquelle ne laissera jamais de place à Daniel dans leur vie. Et pourtant, Louis de Funès ne l'entendait pas vraiment de cette oreille, se rapprochant de son enfant à ses onze ans dans le secret le plus total. "Il vivait non loin de notre appartement. Et un jour, en passant devant chez nous, il a levé la tête alors que j'étais au balcon. Il est monté", s'était souvenu Daniel de Funès en 2011 dans les pages de Gala à l'occasion de la sortie de son livre Louis de Funès, L'oscar du cinéma - époque à laquelle son existence est révélée au grand public.

Louis ne m'a rien légué

S'en sont suivis plusieurs rendez-vous inoubliables et chers au coeur de Daniel. "Louis venait me voir en cachette. Il m'apportait des électrophones pour écouter du jazz. Sans jamais avoir pris de cours, c'était un pianiste hors pair, un excellent danseur et un dessinateur habile. Il m'a probablement donné ce côté artiste", confiait encore ce fils caché. Louis de Funès l'emmenait également sur les plateaux de tournage et, devenu adulte, leur relation était toujours aussi complice. Daniel assistait même aux pièces de théâtre de son père mais jamais les soirs de première !

C'est également dans l'ombre qu'il a fait le deuil du comique, après avoir appris sa mort à la radio. "Je n'ai pas été prévenu ni invité aux obsèques. Ça m'a fait mal ! Louis ne m'a rien légué. Ce n'est pas grave ! J'ai quand même réussi à mener la vie que je voulais", avait-il relativisé pour Gala, révélant n'avoir plus jamais revu ses deux demi-frères Olivier et Patrick.

Daniel de Funès s'est éteint en 2017, victime d'un infarctus comme son père 34 ans auparavant.