Louis Tomlinson : Sa soeur (18 ans) est morte d'une overdose de cocaïne

Félicité, la petite soeur de Louis Tomlinson, est morte le 14 mars dernier. À seulement 18 ans, la jeune fille a succombé à une crise cardiaque. Le corps médical cherchait jusqu'alors les causes de cette crise. De nouveaux rapports ont été livrés lors d'une audience le 11 septembre 2019, mentionnant que Félicité Tomlinson serait décédée d'une overdose de cocaïne et antidouleur.

"C'était la tempête parfaite. L'OxyCodone, l'alpraxolam et la cocaïne. Il n'y a pas d'éléments laissant indiquer que cela pourrait être un suicide", a fait savoir le coroner, Dr Shirley Radcliffe. Pour rappel, la jeune fille avait été retrouvée morte dans son appartement londonien par une camarade d'école, Zainab Mohammed. Elles avaient acheté et consommé les drogues ensemble. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu le corps de son amie à terre, "les lèvres blanchies". "Vous dites que Félicité et vous avez pris des lignes de cocaïne la nuit du 12 mars 2019. Vous êtes allée vous coucher et vous avez vu votre amie prendre d'autres lignes, mais vous ne savez pas combien et vous êtes endormie", a énoncé le Coroner.

L'audience s'est conclue sur le rapport de la toxicologue, Dr Susan Paterson, qui affirme que Félicité avait des niveaux "toxiques" d'Oxicodone, de cocaïne et d'Aplraxolam ou de Zanax, dans son sang. Notons que ce drame est survenu peu après la mort brutale de Johanna Deaking, mère de Félicité et Louis Tomlinson, emportée par une leucémie à l'âge de 43 ans.