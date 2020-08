Louise Monot enceinte de son 2e enfant : baby bump de sortie pour l'annonce

Rappelons que Louise Monot et Samir Boitard sont déjà parents. Ensemble, le couple a accueilli en octobre 2016 leur premier enfant, une petite fille prénommée Lila et qui fêtera son 4e anniversaire prochainement. La famille s'agrandira donc dans les semaines à venir.

Le couple file le parfait amour depuis 2014. C'est d'ailleurs leur passion commune pour le cinéma qui les a réunis. En effet, Louise Monot et Samir Boitard se sont rencontrés sur le tournage du téléfilm Où es-tu maintenant ?, une adaptation du roman de l'écrivaine américaine Mary Higgings Clark. Depuis, ils se sont donné la réplique dans Mémoire de sang, feuilleton diffusé en mai dernier sur France 3. "On a dû cloisonner, parce qu'il ne faut pas mélanger les genres et qu'il est nécessaire de respecter l'autre en tant qu'acteur. Du coup, j'avais presque peur, au départ, que nous ne soyons pas crédibles. Mais finalement, ce qui émane de nous a été assez porteur", avait confié l'actrice qui jouait avec Jean Dujardin dans OSS 117 : Rio ne répond plus à Télé Star.

Toutes nos félicitations aux heureux futurs parents et à la petite Lila qui deviendra bientôt grande soeur.