Lucie Lucas (Clem) : Comment elle a vécu ses scènes intimes avec Loup-Denis Elion

Clap de fin pour la onzième saison de Clem. Ce lundi 3 mai 2021, TF1 diffuse le grand final. L'occasion pour Lucie Lucas de faire le bilan à l'occasion de son interview pour Nice Matin.

Pour cette nouvelle saison, l'équipe souhaitait aller vers une trame plus comique. Un changement que le public a bien vu. Et Lucie Lucas, qui incarne Clémentine Boissier depuis dix ans, a beaucoup apprécié. "Le drame m'affecte toujours beaucoup, c'est parfois lourd à jouer. On avait vraiment besoin de trouver ce brin de légèreté vu la morosité ambiante, c'était un désir commun d'ailleurs. Ça a fait un bien fou à tout le monde", a-t-elle confié.

Cette légèreté a notamment été apportée par l'arrivée de Matthieu Colina dans les intrigues. Ce personnage, incarné par Loup-Denis Elion, a semé le trouble dans la vie professionnelle de Clem mais aussi, dans sa vie sentimentale. Tous deux se sont en effet beaucoup rapprochés. Des scènes sensuelles qui n'ont pas été difficiles à tourner grâce à la belle relation que les deux acteurs entretenaient. "On est rapidement devenus complices durant le tournage. C'est étonnant d'ailleurs car ce n'est jamais facile d'arriver sur une série où les gens se connaissent depuis plus de dix ans. Il est venu avec son humanité, sa simplicité, son humour, c'était naturel. Et dans le jeu, on a tout de suite partagé une grande et saine complicité, ce qui nous a permis d'aborder les scènes plus sensuelles avec sérénité", a déclaré l'épouse d'Adrien.

On imagine donc que Lucie Lucas et Loup-Denis Elion espèrent tourner encore ensemble pour la suite des aventures de Clem. Pour l'heure, TF1 n'a pas confirmé si une douzième saison était prévue. Mais comme l'a révélé la belle brune de 35 ans, elle serait déjà en cours d'écriture...

En attendant de savoir si elle pourra de nouveau endosser ce rôle cher à son coeur, Lucie Lucas poursuit l'écriture de son livre sur l'importance de l'écologie dans sa vie. Elle a également "une autre petite surprise pour 2021" dont elle ne peut pour l'heure pas parler.