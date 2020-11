Lucie Lucas, un bébé de sa famille se bat contre une "sale maladie" : son message bouleversant

C'est une histoire bouleversante que Lucie Lucas a mise en avant sur Instagram, le 25 novembre 2020. L'un des membres de sa famille mène un combat contre une maladie peu connue qu'elle a souhaité mettre en avant sur le réseau social.

Hier soir, les abonnés de la star de Clem (TF1) ont pu découvrir sur leur fil d'actualité la photo d'un adorable bébé avec un doigt dans la bouche, en train de sourire. Mais ce n'est pas le seul cliché de lui. On peut ensuite le voir en train de dormir avec un tube au niveau de son nez et ce qui semble être un objet pour prendre sa tension au niveau du bras. Une photo qui a touché en plein coeur les internautes.

En lisant la légende, ses abonnés ont pu découvrir qu'il s'agissait d'un petit garçon prénommé Marin, son petit cousin. Et le bonhomme se bat contre une "bien sale maladie qui le prive d'oxygène et donc l'empêche de se développer au même rythme que les autres enfants". "Ca s'appelle une pneumopathie interstitielle diffuse... Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais c'est une maladie très méconnue du grand public parce qu'elle a été découverte il y a une quinzaine d'années seulement, qu'elle prend plein de formes différentes d'après ce que j'ai compris, et qu'elle n'est pas facile à détecter", a poursuivi Lucie Lucas.

La maman de Lilou (née en août 2010), Moïra (née en janvier 2012) et Milo (né en mars 2018) a ensuite fait savoir que la maman de Marin avait créé un compte Instagram afin d'évoquer ce mal qui rongeait son bébé et pour parler du "voyage très difficile que toute la famille entreprend contre la maladie". "Ils ont besoin de soutien et d'échanges... D'autres parents se reconnaîtront sans doute dans leur parcours... Si cette page pouvait aider à faire avancer les choses et à entourer d'un peu de bienveillance chaleureuse ceux qui souffrent dans leur quotidien ce serait déjà bien. Moi personnellement je suis vraiment impressionnée par leur courage, je les embrasse super fort et je leur envoie toute la force que je peux !", a conclu Lucie Lucas.